Indonesische schooldirecteur die mannen en vrouwen samen liet bidden opgepakt

De heisa begon nadat de school op sociale media beelden had verspreid waarop te zien is dat vrouwen er naast mannen in dezelfde ruimte bidden. Volgens de traditionele islam moeten de vrouwen achter de mannen bidden en is de preek voorbehouden voor mannen. De conservatieve islam is aan een opmars bezig in Indonesië, het land met de meeste moslims ter wereld.