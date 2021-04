Indonesische president condoleert nabestaanden gezonken duikboot, berging wordt lastig

Opengebarsten

De autoriteiten vermoeden dat een deel van de romp is opengebarsten door de waterdruk, nadat de duikboot was gezonken. Daarmee werd de hoop op overlevenden opgegeven. Sowieso zou zaterdag ook de voorraad zuurstof aan boord opgeraken.

Moeilijk

De dagenlange zoektocht naar de KRI Nanggala-402, met hulp van oorlogsschepen, vliegtuigen en honderden militairen, is inmiddels veranderd in een grote bergingsoperatie. De autoriteiten waarschuwen dat dit een moeilijke en gevaarlijke onderneming zal worden.

De onderzeeër is met een scan gelokaliseerd op zo’n 850 meter diepte, terwijl die gebouwd is om tot 500 meter diepte te duiken. Het is niet bekend waardoor de 44 jaar oude onderzeeër in de problemen is geraakt. Volgens de autoriteiten was die zeewaardig.