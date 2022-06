Indonesische president bezoekt volgende week Rusland en Oekraïne

ANALYSE. Daarom is een trage oorlog in het voordeel van Poetin

Het Westen raakt de oorlog steeds meer beu, maar intussen wint Rusland langzaam maar zeker terrein. Zo hebben Russische troepen nu ook het industriegebied in de strategisch belangrijke stad Sjevjerodonetsk ingenomen. Wat hebben de Russen na vier maanden al veroverd? En waarom speelt de lange strijd in Poetins voordeel? Experten geopolitiek over de laatste stand van zaken.

8:44