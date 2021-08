Indonesisch leger stopt met ‘maagdelijkheidstesten’ bij vrouwelijke rekruten

De ‘maagdelijkheidstest’ stond in Indonesië bekend als de ‘tweevingertest’. Artsen staken tijdens de test twee vingers in de vagina van de vrouw om te controleren of het maagdenvlies nog intact was. Als dat niet het geval is, kon de rekruut niet aan de slag in het leger. De test werd bovendien in sommige gevallen ook uitgevoerd op de vrouwelijke verloofden van militaire officieren, zo schrijft de Britse krant The Guardian.

Bij weigering van de test, werd de kandidaat onmiddellijk afgewezen. Het overkwam Anindi (anonieme naam) 23 jaar geleden. Ondanks haar hoge cijfers mocht ze niet toetreden tot het leger: “Ik wilde niet betast worden zonder mijn toestemming. Dus ik zei tegen de arts dat ze moest stoppen en vertelde haar dat ik geen maagd was. Ik stopte haar niet omdat ik bang was dat ze erachter zou komen dat ik geen maagd meer was, maar omdat ik me ongemakkelijk voelde bij de procedure. Dat trauma is blijkbaar de prijs voor vrouwelijke rekruten om het leger in te gaan.”

“Niet eerlijk”

Het Indonesisch leger beweert nu in een persconferentie komaf te maken met de ‘maagdelijkheidstest’: “Deze praktijken zijn niet meer relevant. We moeten hetzelfde onderzoek doen bij de vrouwelijke rekruten als bij de mannelijke rekruten”, klinkt het.

“Deze omschakeling zal meer kansen voor vrouwen openen”, zegt Alim Qibtiyah, een commissaris bij de Nationale Commissie voor Geweld tegen Vrouwen. “Het is niet eerlijk dat van vrouwen werd geëist om hun ‘moraal’ te bewijzen door middel van een maagdelijkheidstest. Bij mannen valt dat immers toch ook niet te controleren door een test?”

Bovendien is het niet 100 procent zeker dat een persoon met een vagina nog nooit seks heeft gehad, als het maagdenvlies nog intact is, zo valt te lezen in een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Er is geen gekende test die kan bewijzen dat iemand geslachtsgemeenschap heeft gehad, klinkt het.

