Indonesisch leger bant omstreden ‘maagdelijkheidstest’ of ‘tweevingertest’ voor vrouwelijke rekruten

Tot nu was de zogenaamde ‘maagdelijkheidstest’ of ‘tweevingertest’ voor vrouwen een voorwaarde om te mogen deelnemen aan het rekruteringsproces. Gezondheidswerkers brachten twee vingers bij hen in om te controleren of het maagdenvlies zogezegd nog intact was. Als dat volgens de medewerkers niet het geval was, werd de rekruut geweigerd.