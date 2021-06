Indonesië ziet af van berging gezonken duikboot: “Te moeilijk”

De KRI Nanggala 402 verdween in april bij militaire oefeningen. Na verscheidene dagen intensief zoeken maakte het Indonesische leger bekend dat het de in stukken gebroken duikboot in meer dan 800 meter diep water had gevonden, en dat de volledige bemanning was omgekomen. Een op afstand bestuurde robot had de ongeveer 40 jaar oude onderzeeër van Duitse makelij in de diepte gelokaliseerd, in drie stukken.