Indonesië vreest het ergste nu zuurstofvoorraad in vermiste onderzeeër opgebruikt is

Belgische ambassa­deur in Zuid-Ko­rea onder vuur nadat zijn vrouw verkoop­ster in gezicht slaat

22 april De Belgische ambassadeur in Zuid-Korea ligt onder vuur nadat videobeelden zijn verspreid waarop zijn vrouw een verkoopster in het gezicht slaat. Even daarvoor was ze ten onrechte beschuldigd van diefstal. Op sociale media roepen boze Zuid-Koreanen de ambassadeur Peter Lescouhier en zijn vrouw op om het land te verlaten. De vrouw kreeg kort na het incident een beroerte en is er slecht aan toe.