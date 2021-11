Indonesië keurt als eerste land coronavaccin van Novavax goed

Melania draait tijdens baseball­match geïrri­teerd haar hoofd weg van Trump

Stilaan een klassieker intussen: Melania Trump die in het openbaar haar ergernis laat blijken over het gedrag van haar echtgenoot Donald. Deze keer draaide ze in de tribune van een baseballwedstrijd geïrriteerd haar hoofd weg. Het was van april geleden dat het koppel nog eens samen gefotografeerd kon worden.

9:20