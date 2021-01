Indonesië intensiveert zoektocht zwarte dozen na vliegtuigcrash

Opnieuw stort een Indonesi­sche 737 in de Javazee: wordt vlucht SJ182 de nekslag voor Boeing?

11 januari De ramp met vlucht 182 van Sriwijaya Air zaterdag voor de kust van Jakarta is de op-een-na grootste nachtmerrie die Boeing op dit moment had kunnen treffen. De Amerikaanse vliegtuigbouwer was juist bezig om het vertrouwen te herwinnen van klanten en reizigers na het debacle met de 737-Max. Dat schrijft de Volkskrant.