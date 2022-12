Indiase werkzoekenden misleid om maand lang treinen te tellen

In de Indiase hoofdstad Delhi onderzoekt de politie een klacht over baanfraude waarbij zo’n 28 mannen dagenlang acht uur per dag treinen moesten tellen. De mannen dachten dat het deel was van hun opleiding om aangenomen te

De mannen werden in contact gebracht met de oplichters door een voormalige legerofficier, Subbuswamy, die verklaart dat hij onbewust was dat het fraudeurs waren. Hij is ook degene die de politie op de hoogte bracht van de vermeende fraude. De politie begon al in november met het onderzoek naar de feiten, maar het nieuws is pas een week geleden bekend gemaakt.

De slachtoffers, allemaal mannen afkomstig uit Tamil Nadu in het zuiden van India, moesten elk tussen 200.000 roepies (2 278,25 euro) en 2,4 miljoen roepies (27 338,94 euro) betalen om de job te krijgen, melden lokale media. Ze moesten daarna ongeveer gedurende een maand dagelijks acht uur lang op verschillende perrons van het hoofdstation in Delhi staan, om de treinen te tellen die elke dag door het station reden. Dat meldt persbureau Press Trust of India.

Geleend geld

De oplichters beloofden de mannen dat ze zouden aangenomen worden als kaartjescontroleurs, verkeersassistenten of klerken bij de Indiase Spoorwegen, één van de grootste werkgevers in het land. Verschillende slachtoffers zouden zelfs geld geleend hebben om de oplichters te kunnen betalen.

Een van de slachtoffers moest na de coronapandemie op zoek naar manieren om zijn familie te onderhouden, vertelde hij aan de krant The Indian Express. “We gingen naar Delhi voor een opleiding en het enige wat we moesten doen was treinen tellen. We waren sceptisch over de activiteit, maar de verdachte was een goede vriend van onze buurman. Ik schaam me nu”, zei hij.

Subbuswamy, de man die de slachtoffers en oplichters met elkaar in contact bracht, beweert dat hij “zonder enig geldelijk belang” voor zichzelf mannen in zijn district in Tamil Nadu aan een baan had geholpen. Hij ontmoette iemand genaamd Sivaraman, zegt hij, die connecties zou hebben met wetgevers en ministers. Sivaraman bood aan om overheidsbanen te zoeken voor de werkloze mannen. Sivaraman zette daarna de slachtoffers in contact met een derde man, die hen zelfs begeleidde naar valse medische onderzoeken.