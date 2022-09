Indiase vrouw ten onrechte doodverklaard, verkeerd lichaam begraven

Bij zoektocht naar vermiste Natacha in Peru is nabij eerder gevonden schedel nu ook skelet gevonden

In Peru is niet alleen een schedel, maar nu ook een volledig skelet aangetroffen in de regio waar de Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe verdwenen is. Dat melden haar ouders. Het stoffelijk overschot is overgebracht naar de stad Arequipa voor verder onderzoek, maar het is nog allesbehalve duidelijk of het om de Belgische toeriste gaat.

23 september