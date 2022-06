Indiase trouwt symbolisch met zichzelf

Een blogster in India is symbolisch met zichzelf in het huwelijk getreden. Daarbij voerde ze in een typisch rode bruidsjurk de traditionele rituelen uit die bij een hindoeïstische trouwerij horen, alleen zonder echtgenoot en zonder priester.

Haar huwelijk heeft één voordeel: ze moet haar thuis niet verlaten, zei Kshama Bindu (24) aan de krant The Times of India. In het patriarchale land neemt een vrouw na haar huwelijk doorgaans haar intrek bij de ouders van de echtgenoot.

Oorspronkelijk wou Kshama Bindu zich dit weekend op een groot Indiaas trouwfeest in een tempel het jawoord geven, maar er ontstond een controverse in de media en op de sociale netwerken in het land, waar een huwelijk meestal gearrangeerd is. Ook haar buren waren niet opgezet met het geplande feest, schreef The Times of India.

In strijd met hindoeïsme

Een plaatselijke politicus van de hindoe-nationalistische regeringspartij liet horen dat trouwen met zichzelf in strijd was met het hindoeïsme, berichtte het weekblad India Today. Bijgevolg vierde Bindu haar huwelijk in beperkte kring bij haar thuis in de deelstaat Gujarat.

Aan India Today zei ze: “Met zichzelf trouwen is een belofte om er voor zichzelf te zijn en onvoorwaardelijk van zichzelf te houden. Het is ook een daad waarmee men zichzelf accepteert.”

Volledig scherm Kshama Bindu. © AP