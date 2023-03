Indiase oppositiepoliticus veroordeeld tot twee jaar cel wegens smaad aan eerste minister

Influen­cers paraderen in hun allermooi­ste kleren door straten vol afval in Parijs en gaan viraal: "Je maakt ons belache­lijk, Macron”

Op TikTok gaat een video van twee influencers uit Parijs viraal waarin ze door het afval in de straten paraderen. In het filmpje maken ze op de muziek van de Netflix-hitserie een vergelijking met ‘Emily in Paris’, waar Parijs eruitziet als een romantische stad. Maar die mooie straten hebben momenteel plaats gemaakt voor duizenden zakken vuilnis. Verschillende beelden tonen hoe het afval er de laatste weken blijft opstapelen. De reacties op de TikTok zijn dan ook niet mals: “Macron, kijk in wat voor problemen je ons brengt!”, klinkt het onder meer.