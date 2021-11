Indiase man verrijst uit de dood in het mortuarium

Meer dan 6.000 moorden en 9.000 verkrach­tin­gen in drie maanden tijd in Zuid-Afri­ka

In de maanden juli, augustus en september werden er liefst 6.100 moorden geregistreerd in Zuid-Afrika. Dat is stijging met 20,7 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In dezelfde drie maanden werden er 9.556 verkrachtingen gemeld. Dat is een stijging met 7 procent.

20 november