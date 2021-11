Indiase hoofdstad New Delhi mogelijk in lockdown: niet om corona, wel om ernstige luchtvervuiling

De Indiase hoofdstad New Delhi en omringende gebieden gaan mogelijk in lockdown. Niet omwille van corona, maar in de strijd tegen ernstige luchtvervuiling. De scholen en vijf kolencentrales zijn al dicht.

De vervuilingsniveaus in de regio stegen deze maand tot ‘ernstig’. De luchtkwaliteitsindex in New Delhi liep op tot 499 op een schaal tot 500, wat aangeeft dat ook gezonde mensen risico lopen op het ontwikkelen van aandoeningen aan de luchtwegen.

‘Geen wondermiddel’

Het Indiaas Hooggerechtshof denkt dat een lockdown ingezet kan worden om de luchtvervuiling te beteugelen. Het zou de eerste keer zijn dat de stad op slot gaat om een andere reden dan corona. Het is volgens persbureau AP nog onduidelijk hoe de eventuele lockdown eruit gaat zien, maar het bestuur van de regio heeft al laten weten dat een weekendlockdown tot de mogelijkheden behoort. De overheid moet nog een beslissing nemen.

Volledig scherm Een anti-smogkanon spuit speciaal water in de lucht om de luchtvervuiling tegen te gaan in New Delhi. © EPA

Experts staan niet allemaal te springen om de maatregel. Het zou de vervuiling onvoldoende tegengaan, maar wel veel impact hebben op de economie en het leven van miljoenen mensen - er wonen dik 21 miljoen mensen in New Delhi. “Dit is een zeer ontregelende maatregel”, zegt Anumita Roychowdhury van het Centrum voor Wetenschap en Milieu in New Delhi. “Het doet op de lange termijn niets aan de luchtvervuiling, je vermindert nu alleen de piek. Het is geen wondermiddel dat de smog als sneeuw voor de zon doet verdwijnen.”

Kolencentrales dicht

Intussen heeft India tijdelijk vijf kolengestookte elektriciteitscentrales rond de hoofdstad gesloten, op bevel van het federale panel voor luchtvervuiling van het ministerie van Milieu. Het panel, de Commission for Air Quality Management, heeft ook het transport van vrachtwagens met niet-essentiële goederen verboden en de bouw in New Delhi en de naburige steden stopgezet.

In de laatste verordening verklaarde het panel dat er een ‘dwingende’ behoefte was om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit in de hoofdstad niet verder verslechtert.

Volledig scherm Mensen op een brug in New Delhi. © AFP

New Delhi is een van de meest vervuilde hoofdsteden ter wereld. Om studenten te beschermen tegen de luchtvervuiling, zei de overheid van de stad afgelopen zaterdag al dat de scholen deze week gesloten zullen blijven. De Commission for Air Quality Management heeft de sluiting van de scholen echter al tot nader order verlengd. Ook moet op last van de commissie ten minste 50 procent van het overheidspersoneel tot 21 november thuiswerken.

Het Indiase Hooggerechtshof heeft de commissie maandag gevraagd om maatregelen voor te stellen om de vervuiling in Noord-India terug te dringen. Het hof berispte ook de federale en lokale regeringen omdat ze er niet in waren geslaagd de vervuiling te verminderen. Bijna elke winter ademen inwoners giftige lucht in.

Volledig scherm Smog boven de stad. © EPA

Steenkool

India liet in oktober nog weten de productie van steenkool te verhogen om de stroomtekorten in het land tegen te gaan. De overheid gaf staatsbedrijf Coal India opdracht meer kolen te produceren. India is voor ongeveer 70 procent van zijn elektriciteitsproductie afhankelijk van kolencentrales. Tijdens de klimaattop COP26 in het Schotse Glasgow eerder deze maand weigerde India samen met China het gebruik van steenkool te stoppen tot teleurstelling van de internationale gemeenschap.

Volledig scherm Een anti-smogkanon in actie. © EPA

Volledig scherm Smog boven de stad. © REUTERS

