Indiase hindoe’s smeren zich in met koeienmest tegen corona, artsen waarschuwen dat het niet helpt

Artsen in India waarschuwen dat de uitwerpselen van de koe niet tegen het coronavirus helpen. Daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor en het gebruik ervan zou alleen maar bijdragen aan de verspreiding van allerlei ziekten. De oproep is het gevolg van de praktijk van sommige hindoes in de westelijke deelstaat Gujarat om zich in te smeren met koeienmest, aldus Indiase media. Ze menen dat dit ze weerbaar maakt tegen Covid-19.

Aanhangers van het ‘koeienvaccin’ knuffelen het vee en smeren zich in met een mengsel van mest en urine. Na wat yoga en rituelen worden de uitwerpselen dan met melk weer van het lichaam gewassen. Een bijkomstig probleem is dat deze mensen denken dat ze immuun zijn en zo onvoorzichtig handelen tijdens de pandemie.

De koe is in India, waar 80 procent hindoe is, een symbool van leven en properheid. Al eeuwenlang worden uitwerpselen van koeien gebruikt bij religieuze rituelen, maar ook bij schoonmaakwerkzaamheden omdat de mest en urine reinigend en ontsmettend zouden werken.

In India is de angst voor het virus mede het gevolg van het falen van gezondheidsinstellingen om alle patiënten te behandelen. Er zijn op veel plaatsen te weinig zuurstoftanks en de vaccinatiecampagne vordert slecht. Er zijn 172 miljoen vaccinaties toegediend, maar India telt bijna 1,4 miljard inwoners. Mede daardoor is het aantal sterfgevallen en aantal besmettingen recent snel gestegen.

Cijfers

Vandaag was er echter enige verlichting, volgens Indiase media. Voor het eerst in ruim zestig dagen tijd werden meer genezingen dan nieuwe besmettingen gemeld. Het ministerie van Gezondheid meldde 329.942 nieuwe besmettingen en 356.082 nieuwe genezen coronapatiënten. Er was ook een daling van het aantal nieuwe besmettingen ten opzichte van de vorige dag, toen er nog ruim 366.000 nieuwe gevallen werden vastgesteld. The Times of India berichtte dat het aantal nieuwe besmettingen het kleinste was in twee weken tijd.

Het land heeft in totaal bijna 23 miljoen gevallen vastgesteld. De meeste besmette personen hadden geen klachten of zijn al genezen. India telt 3,7 miljoen actieve gevallen van coronabesmetting en het aantal sterfgevallen is naar bijna 250.000 gestegen. Een op de drie sterfgevallen die wereldwijd per dag aan Covid-19 worden toegeschreven, vindt nu in India plaats.

Met 180 sterfgevallen per miljoen inwoners is India volgens de officiële statistieken niet zo zwaar getroffen door het virus als de meeste andere landen. De vraag is echter hoe secuur de oorzaak van overlijdens wordt bijgehouden in een land waar gemiddeld 27.000 mensen per dag overlijden. Experts denken dat in India meer mensen aan Covid-19 zijn gestorven dan officieel bekend is.

