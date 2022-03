Indiaas restaurant biedt inwoners van Kiev schuilplaats en warme maaltijd aan te midden van bombardementen

Een Indiaas restaurant dat gelegen is in een kelder in Kiev, is te midden van de Russische invasie in Oekraïne veranderd in een schuilplaats voor de inwoners van de stad. De uitbater van restaurant Saathiya, Manish Dave, voorzag de afgelopen dagen al meer dan honderd inwoners van een schuilplaats en een warme maaltijd. De man heeft zich voorgenomen om te blijven helpen, “zolang ik kan”.

De afgelopen dagen hebben mensen over heel Oekraïne, en zeker in de hoofdstad Kiev, moeten schuilen tijdens de vele Russische bomaanvallen. Manish Dave, een zakenman afkomstig uit de West-Indiase staat Gujarat, besefte dat hij dringend actie moest ondernemen om zo veel mogelijk mensen te helpen. De man veranderde zijn restaurant te midden van alle paniek en ellende in een schuilplaats. Het restaurant is gelegen in de kelder van een gebouw. “Een kelder is een veilige plaats. Het restaurant is zo groot, dus ik moest helpen”, aldus Dave. Hij en zijn werknemers bieden de gasten ook een warme maaltijd aan.

Momenteel schuilen er tientallen kinderen, zwangere vrouwen, studenten, daklozen en andere inwoners van Kiev in Saathiya. Het restaurant heeft in totaal al 132 mensen kunnen helpen.

“Mensen zijn bang”

Dave kwam in 2021 naar Kiev met het plan om een Indiaas restaurant te openen voor Indiase studenten die in Oekraïne studeren. “Ik opende mijn restaurant om het land kennis te laten maken met de Indiase cultuur”, aldus de man. Saathiya ging officieel open in januari. “Alles verliep vlot, maar plots gebeurden er allerlei dingen. Er was vuur en er waren ontploffingen en bommen. Het is al erg eng geweest. Mensen zijn bang”, vertelt Dave.

Eerst nodigde Dave zijn klanten — vooral Indische studenten — uit om te komen schuilen. Nadien postte hij ook een bericht op sociale media, waarin hij een warme oproep deed aan iedereen die nood had aan onderdak of voedsel. “Als je geen veilige plaats hebt om te blijven, kom dan alsjeblieft naar hier. We zullen proberen om gratis voedsel en onderdak aan te bieden naargelang onze capaciteit. Wees verenigd met Oekraïne”, stond in het bericht te lezen.

Gratis onderdak en voedsel

De Oekraïense Natali Antontseva, één van de gasten van Saathiya, is Dave erg dankbaar. “Ik kan niet beschrijven hoe blij we waren toen we een propere, warme kamer met een aangename geur van Indische specerijen binnenkwamen. Ze gaven ons thee en een warme maaltijd. Ik was vooral blij voor mijn zwangere vriendin, die nu op een kleine zetel kon slapen in plaats van op de grond." De gasten beschrijven Dave en zijn werknemers als “heel gastvrij, beleefd en attent”.

Mensen die komen schuilen in het restaurant hoeven niets te betalen. Dave vraagt hen wel om te helpen met de boodschappen. “We zijn één grote familie. We dragen allemaal iets bij, maar geen geld. Mensen doneren bijvoorbeeld rijst en groenten en dan delen we alles”, klinkt het. De familieleden van de restaurantuitbater, die in India wonen, zijn erg bezorgd om hem, maar Dave is bereid om zolang mogelijk in Kiev te blijven. Indien de situatie nog verder escaleert, wil hij de sleutels van het restaurant zelfs achterlaten bij de gasten. Op die manier kunnen zij blijven gebruikmaken van de schuilplaats.