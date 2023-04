Indiaas koppel “onthoofdde zichzelf met zelfgemaakte guillotine”, kinderen stuiten op hun lichamen

Aantal gevallen van piraterij op zee lag begin 2023 op laagste niveau in dertig jaar

Het aantal aanvallen van piraten op oceanen wereldwijd is begin dit jaar gedaald naar het laagste niveau in dertig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het International Maritime Bureau (IMB). Tussen januari en maart dit jaar waren er 27 piratenaanvallen en gewapende overvallen op schepen, in vergelijking met 37 incidenten in dezelfde periode vorig jaar. Nog zijn in de eerste maanden van dit jaar 25 schepen geënterd, het laagste aantal sinds 1993.