India zet ‘apenimitators’ in om aapjes weg te jagen bij G20-top

Resusapen hebben in New Delhi een beschermde status en worden als heilig beschouwd door veel hindoes. Toch betekent dit niet dat ze vrij spel hebben. In de afgelopen jaren zijn diverse pogingen ondernomen om deze aapjes uit de stad te verdrijven. Tijdens het bezoek van voormalig president Obama in 2015 werden zelfs mannen ingezet met bezems en katapulten. Dit illustreert een van de inspanningen om de orde te herstellen.

Geliefd, maar verdreven

Deze apen kunnen in de hoofdstad voor aardig wat overlast zorgen. Ze ravotten in tuinen, beschadigen daken en achtervolgen mensen voor voedsel. Stel je eens voor dat ze tijdens de G20-top losgaan op de auto’s van buitenlandse leiders, hotels binnendringen of zelfs de zorgvuldig gemaakte bloementapijten vernielen. Uit vrees hiervoor heeft het stadsbestuur het departement bosbeheer ingeschakeld om een actieplan te ontwikkelen.

Lesje in gedrag

New Delhi is dus helemaal voorbereid om de resusapen tijdens de G20-top een lesje in gedrag te geven. Er zijn zelfs levensgrote langoersilhouetten in de straten van de Indiase hoofdstad geplaatst om de primaten af te schrikken. In een niet zo ver verleden patrouilleerden mannen met getrainde langoeren door de straten van New Delhi. Inmiddels is dat aan banden gelegd omdat een rechtbank oordeelde dat het wreed was om ze in de stad te houden.