India tekent dodelijkste dag op sinds begin pandemie en legt nu toch link met nieuwe variant

Voor het eerst hebben de autoriteiten in New Delhi erkend dat er mogelijk een link is tussen de zogenaamde Indiase variant - B.1.617 - en de huidige besmettingenpiek in het land. Die correlatie is echter nog niet volledig vastgelegd, klinkt het tegelijk. In verschillende zwaar getroffen staten is deze variant met dubbele mutanten wel aangetroffen in samples. Meer dan een maand lang bleef New Delhi ontkennen dat er een verband was.