India ongerust over nieuwe Delta plus-variant: vrees voor derde coronagolf

India heeft een nieuwe variant van het coronavirus bestempeld als ‘variant of concern’. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zou de Delta plus-variant (AY.1) zich nóg makkelijker verspreiden, zich ook makkelijker aan onze longcellen vasthechten en potentieel weerstand kunnen bieden aan onze antilichamen. Er wordt zelfs gevreesd voor een derde coronagolf in het land. Internationale experts menen echter dat het nog te vroeg is voor uitspraken.

Delta plus werd voor het eerst geïdentificeerd in Europa en is verwant aan de Deltavariant (Indiase variant), die ook bij ons aan een opmars bezig is. Waar de oorspronkelijke Deltavariant intussen al in zeker tachtig landen opgedoken is, werd de nieuwe Delta plus-variant nog maar in tien landen gesignaleerd: India, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Zwitserland, Polen, de Verenigde Staten, Japan, Nepal, Rusland en China.

De nieuwe variant zou een extra mutatie (K417N) hebben op de spike van het coronavirus, waarmee het virus zich aan onze cellen vasthecht. Die extra mutatie zien we ook bij de Beta- en de Gammavariant (ook wel bekend als respectievelijk de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant). Beta wordt gelinkt aan een toename van het aantal hospitalisaties en overlijdens, Gamma aan een erg hoge besmettelijkheidsgraad.

AstraZeneca

Pulmonolooog Lance Pinto van het Hinduja National Hospital in de Indiase stad Mumbai zegt bezorgd te zijn omdat de extra mutatie er mogelijks voor zorgt dat het virus onze immuniteit door het AstraZeneca-vaccin kan verschalken. In India zijn de meeste mensen ingeënt met dat vaccin. “Het is ook mogelijk dat mensen opnieuw geïnfecteerd raken”, vertelt hij aan de Britse nieuwszender Sky News.

Volledig scherm © EPA

De oorspronkelijke Deltavariant werd vorig jaar voor het eerst geïdentificeerd in India en er wordt aangenomen dat hij verantwoordelijk was voor de tweede coronagolf die het land in april en mei teisterde. De Indiase premier Narendra Modi en zijn regering vrezen nu dat de Delta plus-variant een derde golf zou kunnen veroorzaken en dat die over enkele weken al een feit zou kunnen zijn. Ze manen getroffen staten aan om de coronamaatregelen te verstrengen en uitgebreid te testen wanneer Delta plus opduikt.

Kalmte

Toonaangevende virologen manen echter aan tot kalmte. Virussen muteren de hele tijd en meestal heeft dat weinig of geen gevolgen. “Er is nog geen bewijs dat Delta plus effectief een nieuwe ‘variant of concern’ is”, aldus virologe Gagandeep Kang - lid is van het gerenommeerde Fellowship of the Royal Society of London - bij BBC. “Daar is meer biologische en klinische informatie voor nodig en die is er op dit moment niet. We weten dus nog niet of Delta plus effectief besmettelijker is of tot een ernstiger ziekteverloop leidt.”

Volledig scherm © EPA

Momenteel gaan de coronacurves in India nog de goede richting uit en overal worden coronamaatregelen versoepeld. Op het vlak van vaccinaties staat het land echter nog niet ver. Sinds midden januari kreeg nog maar 17 procent van de bevolking een eerste spuitje. Amper 4 procent is volledig gevaccineerd.

