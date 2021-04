India noteert opnieuw dramatisch wereldrecord van aantal nieuwe besmettingen in 24 uur

Voor vele patiënten is er geen plaats meer in de ziekenhuizen, en áls ze er al kunnen worden behandeld, dan is er vaak een gebrek aan zuurstof. In maar liefst zes ziekenhuizen in de Indiase hoofdstad Delhi was gisteravond de zuurstofvoorraad volledig uitgeput. Dit terwijl een nieuwe, ongeziene golf van Covid-19 het gezondheidssysteem in de grote steden onder enorme druk zet.