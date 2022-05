India koopt miljoenen tonnen Russische olie voor een prijsje na boycot EU

India's honger naar goedkope Russische olie neemt toe, zelfs nu het Westen Moskou blijft treffen met ongeziene sancties. Volgens schattingen zal de Russische ruwe oliestroom naar India in mei 3,36 miljoen metrische ton bedragen. Dat is bijna 9 keer meer dan het maandelijkse gemiddelde van 382.500 ton in 2021.

In totaal heeft het land 4,8 miljoen ton afgeprijsde Russische olie ontvangen sinds de oorlog in Oekraïne begon, voegde Refinitiv eraan toe. Urals-olie uit Rusland wordt momenteel verhandeld tegen ongeveer 95 dollar per vat, terwijl de wereldwijde benchmark Brent crude boven 119 dollar per vat ligt.

Een deel van de reden voor het prijsverschil is de boycot tegen Russische olie vanuit het Westen. Maandag stemde de EU ermee in om tegen het einde van het jaar 90 procent van de Russische olie-import te verbieden. Europa is de grootste afnemer van Russische energie. De Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië hebben ook al een invoerverbod ingesteld.

Het embargo van een grote importeur als Europa zou de Russische economie onder druk zetten, maar Moskou heeft andere kopers gevonden in Azië. India, dat 80% van zijn olie importeert, koopt gewoonlijk slechts ongeveer 2% tot 3% uit Rusland. Maar nu de olieprijzen dit jaar de hoogte in zijn geschoten, heeft de regering gestaag meer olie uit Moskou betrokken, profiterend van de hoge kortingen.

“Minuscule hoeveelheid”

Volgens Refinitiv is de Russische stroom van ruwe olie naar India in april gestegen van 430.000 ton in maart tot 1,01 miljoen ton in april. Begin mei bagatelliseerde India de importpiek. In een verklaring zei het ministerie van Aardolie en Aardgas dat het land olie uit de hele wereld importeert, waaronder een aanzienlijke hoeveelheid uit de Verenigde Staten.

"Ondanks pogingen om het anders voor te stellen, blijven energieaankopen uit Rusland minuscuul in vergelijking met het totale verbruik van India”, zei het ministerie in een verklaring. "India's legitieme energietransacties mogen niet worden gepolitiseerd”, voegde het eraan toe.

De grootste democratie ter wereld neemt ondanks de oorlog in Oekraïne geen maatregelen tegenover Moskou. Rusland en India hebben een lange geschiedenis van vriendschappelijke betrekkingen, die teruggaan tot het Sovjettijdperk, toen de USSR India hielp de oorlog met Pakistan in 1971 te winnen.

China

India is niet de enige Aziatische reus die Russische olie koopt. China, van oudsher een van de grootste afnemers van Russische olie, zal naar verwachting ook op koopjesjacht gaan.

OilX, dat gegevens van de industrie en satellieten gebruikt om de olieproductie en -stromen te volgen, ontdekte dat China's invoer uit Rusland via pijpleidingen en over zee in april met 175.000 vaten per dag is gestegen. Een stijging van ongeveer 11% ten opzichte van de gemiddelde volumes in 2021. Er word verwacht dat de vraag extra zal aantrekken naarmate 's werelds op één na grootste economie haar strikte Covid-gerelateerde beperkingen in de grote steden begint te versoepelen