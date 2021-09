India en Airbus sluiten miljardendeal voor militaire cargovliegtuigen

Duitse stad gaat parkeerta­rie­ven voor zware SUV’s verzesvou­di­gen

22 september Wie met een grote SUV rijdt, betaalt in de Duitse universiteitsstad Tübingen binnenkort aanzienlijk hogere parkeertarieven, al zijn ze minder hoog dan burgemeester Boris Palmer had gehoopt. Ook andere steden in Duitsland overwegen de parkeertarieven voor SUV's omhoog te gooien.