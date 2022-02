India buigt zich over strafbaarheid verkrachting binnen het huwelijk

In India is een debat losgebarsten over verkrachting binnen het huwelijk, wat niet strafbaar is in het land. Volgens het Indiase gerecht kan er geen sprake zijn van verkrachting tussen een gehuwde man en vrouw, behalve als de vrouw minderjarig is. Het wetsartikel stamt nog uit de Britse koloniale tijd. Twee vrouwenrechtenorganisaties hebben nu om een wetswijziging gevraagd. Volgens hen schendt de huidige regelgeving de rechten van de vrouw en dus de Grondwet. Dat meldt de Indiase website Live Law vrijdag.