India bouwt militaire weg langs grens met China na recente confrontaties: “Peking bereidt zich voor op een regelrechte oorlog”

Opmerkelij­ke beelden laten zien hoe troepen van China en India elkaar bestoken met bakstenen en stokken

Chinese en Indiase militairen zijn elkaar opnieuw in de haren gevlogen langs de omstreden grens in het Himalayagebergte. Op beelden is een gevecht te zien tussen de troepen met bakstenen en stokken. Het is het eerste gerapporteerde incident in bijna twee jaar.

15 december