India boekt vaccinatierecord met 7,8 miljoen prikken op één dag

Bewijs van leven? Foto van ‘prinses Latifa’ in Madrid

18:10 Op Instagram is maandag een foto geplaatst waaruit moet blijken dat prinses Latifa nog in leven is. De 35-jarige prinses is de dochter van de emir van Dubaï, sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoem, die ook premier van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is. De VN vragen al sinds februari aan de koninklijke familie een bewijs van leven. Ze zou gefotografeerd zijn op de luchthaven van Barajas in Madrid.