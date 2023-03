India blokkeert al derde dag op rij mobiel internet voor 27 miljoen inwoners in zoektocht naar gevluchte Sikh separatist

Is Istanboel klaar voor een volgende grote aardbeving? “Aardbeving komt eraan, kunnen alleen niet voorspel­len wanneer”

Experten zijn er zeker van dat er in de toekomst een aardbeving aankomt in Istanboel met een kracht van 7.2 tot 7.8 op de schaal van Richter. Die kan duizenden mensen het leven kosten. “Er is geen manier om dat te voorspellen, maar het is verstandig om je erop voor te bereiden”, vertelt professor Celâl Şengör aan de Technische Universiteit van Istanboel. Tienduizenden woningen worden nu gecontroleerd op veiligheid. Bekijk hierboven de volledige reportage.