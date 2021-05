India bereikt kaap van 20 miljoen coronabesmettingen

“Syrië onder­schept luchtaan­val Israël, plasticfa­briek geraakt”

4:08 Syrië heeft woensdagochtend vroeg een Israëlische luchtaanval onderschept in verschillende gebieden in het noordwesten van het land. Dat melden Syrische staatsmedia. De Syrische tegenmaatregelen konden niet voorkomen dat een plasticfabriek in de stad Latakia is geraakt.