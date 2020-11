In Zwitserland gaat het leven zo veel mogelijk zijn gewone gang: het land kiest voor Zweedse aanpak

Terwijl heel wat Europese landen kiezen voor een volledige of gedeeltelijke lockdown om de tweede coronagolf te bedwingen, wil de Zwitserse regering daar niets meer van weten. De restaurants blijven open, er zijn weinig verboden en de nadruk komt te liggen op de eigen verantwoordelijkheid. Klinkt bekend in de oren? Zwitserland opteert voortaan voor de Zweedse aanpak en die zit in het Alpenland zo in elkaar.

In het voorjaar besloot de Zwitserse regering nog in lijn met andere Europese landen tot een lockdown, maar nu doet het zijn reputatie als buitenbeentje alle eer aan. Zwitserland wil de tweede coronagolf dit keer bestrijden zónder lockdown. Het is een riskante strategie maar Zweden deed het de Zwitsers al voor.

Bijeenkomsten in de privésfeer met meer dan tien personen zijn verboden en de limiet voor openbare evenementen ligt op vijftig personen. Restaurants en bars mogen tot 23 uur geopend blijven. Alleen de discotheken zijn gesloten. Dat is het zowat. Daarnaast zijn er nauwelijks andere regels die over het hele Zwitserse grondgebied gelden. Al kunnen de kantons strengere coronamaatregelen opleggen.

Volledig scherm Een corona-affiche voor het Zwitsers parlement © REUTERS

Jojo-effect

De overheid schrijft dus niet voor, maar beveelt de burgers alleen aan om zich te houden aan de hygiëne- en afstandsregels, minder mensen te zien en om indien mogelijk thuis te werken. Het land doet er alles aan om ervoor te zorgen dat het gewone leven zijn gang kan gaan en vertrouwt daarbij op de persoonlijke verantwoordelijkheid. De overheid gruwt immers van een jojo-effect waarbij de situatie telkens opnieuw kan ontsporen nadat de maatregelen worden versoepeld na een strenge lockdown.

Die aanpak is gedurfd en dus ook risicovol. Zonder lockdown zullen de infecties snel blijven toenemen en de ziekenhuizen zullen op hun beurt op hun grenzen botsen. Maar Zwitserland wil niet van dit pad afwijken - omdat de regering ervan overtuigd is dat het op lange termijn de beste strategie is om het land niet opnieuw tot stilstand te laten komen.

Quote De toestand blijft ernstig in het hele land. De situatie in de ziekenhui­zen baart ons grote zorgen Minister van Volksgezondheid, Alain Berset

“De toestand blijft ernstig in het hele land”, gaf Alain Berset, Bondsraadslid bevoegd voor Volksgezondheid, toe. “De situatie in de ziekenhuizen baart ons grote zorgen. Tijdens de tweede golf zit het probleem vooral bij het personeel, de druk op de gezondheidswerkers is erg groot, sommigen zitten ook in quarantaine.”

Nadat vorige week een paar dagen op rij meer dan tienduizend nieuwe besmettingen werden geregistreerd, zijn de cijfers van de afgelopen dagen wat bemoedigender. Het is echter te vroeg om van een kentering te spreken. Het aantal incidenties per 100.000 inwoners (over 14 dagen) bedraagt 1.262 (ter vergelijking in België zitten we momenteel aan 1.358 incidenties). De positiviteitsratio bedraagt 26,1 procent. De cijfers zijn bovendien merkelijk slechter dan in de buurlanden. Het aantal sterfgevallen is ook aanzienlijk hoger in Zwitserland (meer dan 100 per dag) dan in Duitsland, Italië en Oostenrijk. Maar als je het totale aantal sterfgevallen vergelijkt met ons land, brengen de Zwitsers het er beduidend beter vanaf: 2.500 versus meer dan 13.000.

Volledig scherm Covid-afdeling van het universitair ziekenhuis van Genève. © EPA

Hevig debat

Er woedt momenteel dan ook een hevig debat over de vraag of deze aanpak van de federale regering wel de juiste is. Gezondheidswerkers waarschuwen dat de intensivecareafdelingen vol zullen komen te liggen. En ook de kantons roeren zich. Het kanton Genève was het eerste kanton om af te wijken van de federale lijn en legde zelfs een regionale lockdown op. Restaurants, bars en culturele centra blijven een hele maand gesloten. Ook niet-essentiële winkels zijn dicht. En ook sommige andere kantons hebben bijkomende maatregelen genomen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

In Zweden neemt het aantal besmettingen eveneens toe. Maar het aantal nieuwe besmettingen en het dagelijks aantal coronadoden is momenteel het best te vergelijken met de situatie in Duitsland waar de tweede golf voorlopig relatief onder controle is. Zwitserland daarentegen heeft af te rekenen met veel hogere cijfers.

Gelijkmatige curve

Bijna nergens in Europa is de coronacurve over het hele jaar zo gelijkmatig als in Zweden. Een jojo-effect is daar nauwelijks merkbaar. In Zwitserland ging het er anders aan toe: na de lockdown in het voorjaar volgde een ontspannen zomer met veel versoepelingen.

“In de zomer was er in Zwitserland veel meer mogelijk dan in Zweden - vanaf begin oktober waren er ondanks een toenemend aantal geregistreerde besmettingen weer grote evenementen met meer dan 1.000 toeschouwers toegelaten”, verklaarde viroloog Isabella Eckerle, hoofd van het Centrum voor Virale Ziekten van het Universitair Ziekenhuis in Genève, aan Die Welt.

Het Alpenland wil het voortaan dus anders doen dan die landen die een tweede lockdown zijn ingegaan. Welke strategie op langere termijn het beste is voor de volksgezondheid en de samenleving, zal de tijd moeten uitwijzen.