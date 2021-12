In Zuid-Afrika belanden meer jonge kinderen met omikron in ziekenhuis: “Maar ziekteverloop is opvallend milder”

In Zuid-Afrika zorgt de omikronvariant nog niet voor grote(re) druk op de ziekenhuizen. Dat zegt de Nederlandse arts Hugo Johan Tempelman, die in Zuid-Afrika meewerkt aan het onderzoek naar de nieuwe variant. “Omikron verspreidt ongelooflijk snel, maar geeft een véél milder ziektebeeld dan de deltavariant”, vertelt hij in gesprek met HLN LIVE. Het zijn opvallend vaak jonge kinderen, die in Zuid-Afrika net zoals bij ons nog niet werden gevaccineerd, die in het ziekenhuis belanden. Hun symptomen zijn gelukkig milder én anders dan bij de deltavariant, klinkt het.

Ongeveer één maand na de eerste besmettingen met de nieuwe variant van het coronavirus, hebben artsen al heel wat ervaring met de omikronvariant kunnen opbouwen, vertelt Tempelman. “We zien duidelijk een aantal verschillen met de deltavariant”, klinkt het. In de eerste plaats gaat het dan over de verspreiding van het virus, wat volgens de arts “ongelooflijk snel” gaat. “Maar”, zo benadrukt hij, “we zien over het algemeen mensen met milde symptomen.” Er zijn ook veel doorbraakinfecties bij gevaccineerden, maar ook die patiënten belanden niet op intensieve zorgen en zij overlijden niet aan Covid.

“Daaruit durven wij voorzichtig te concluderen dat het een milder beeld geeft”, aldus Tempelman. “De effectiviteit van de Pfizervaccinatie, die boven de 80 procent lag, is dan wel gedaald naar 56 procent, maar daar zijn we niet zo bekommerd om want we zien niet meer doden of intensive care-opnames ”, legt de Nederlandse arts uit. “We zien een tienvoudige verzwakking in het ernstige ziektebeeld.”

Groepsimmuniteit

Tempelman spreekt dan ook voorzichtig over een “hoopgevende” evolutie. Zo zouden de mildere infecties ervoor zorgen dat er sneller groepsimmuniteit kan worden bereikt, zonder al te ernstige gevolgen in de ziekenhuizen. “Er is wel een grote druk op de eerstelijnsgezondheidszorg, maar mensen kunnen na de diagnose naar huis in isolatie of quarantaine", klinkt het.

Jonge kinderen

Ondanks het mildere ziekteverloop, zien de Zuid-Afrikaanse ziekenhuizen toch een toeloop van patiënten. “Met name in de leeftijdscategorie van 5 tot 12 jaar, de groep die in Zuid-Afrika niet is gevaccineerd, zien we enorm veel opnames. Wat wel weer positief is is dat er weinig doden zijn, weinig opnames op de ICU en weinig patiënten die zuurstof nodig hebben”, weet hij.

De jonge kinderen die in het ziekenhuis belanden hebben vaak ook iets andere symptomen dan wat we gewend zijn van bij de deltavariant, vertelt Tempelman. De kinderen hebben vooral veel keelpijn, maar niet zozeer last van hoesten. Ze hebben over het algemeen symptomen die dicht aanleunen bij griepsymptomen, en hebben haast nooit verlies van geur of smaak. “Ook de zuurstofafhankelijkheid door die longontsteking die Covid geeft, zien we eigenlijk ook niet enorm stijgen.”

Zuid-Afrika is dan ook niet van plan om bijkomende maatregelen te treffen. “Er is geen voornemen om de beperkingen aan te scherpen, want met een milde ziekte kunnen we leven", klinkt het. Toch begrijpt Tempelman dat Europese landen wel bijkomende maatregelen treffen. “Ik kan me goed voorstellen dat elk land dat zo vaak is getroffen ernstig voorzichtig is”, legt hij uit. Minder begrip heeft Tempelman voor de reisrestricties die verschillende landen hebben opgelegd na de ontdekking van de omikronvariant in Zuid-Afrika. “Zuid-Afrika wordt gestraft voor haar goede research en transparantie", vindt hij.

Volledig scherm Hugo Tempelman, een Nederlandse arts in Zuid-Afrika die de omikronvariant mee ontdekte © HLN LIVE