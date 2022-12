In Wenen vermist geraakt hondje na zeven jaar herenigd met Duitse familie

De familie was sinds april 2015 op zoek naar Suzi. Ze hadden haar destijds, tijdens een verblijf in Wenen, vastgebonden voor een winkel. Toen ze na het winkelen terugkwamen, was Suzi verdwenen. De familie vermoedde diefstal, maar deed toch oproepen in lokale media. Tevergeefs.

“Nooit hoop opgegeven”

"Ik heb nooit de hoop opgegeven om Suzi weer te zien", zei eigenaresse Olgica, die de vreugde na het heugelijk bericht van het Weense dierenasiel nooit zal vergeten. De vrouw en haar man stonden om vier uur 's ochtend op om Suzi in Wenen op te halen - zo'n vijf en een half uur rijden van Neurenberg - en haar na al die jaren eindelijk naar huis te brengen. Ook hun dochter, die inmiddels studeert en op Erasmus is in Madrid, vloog naar Wenen om bij de reünie te zijn.

“Het was onbeschrijfelijk mooi om Suzi na al die jaren weer te zien en in mijn armen te nemen”, zei Olgica over het weerzien met Suzi. “Uiteraard was ze in het begin een beetje angstig, maar toen we eindelijk thuis waren aangekomen, herkende ze ons écht weer. “Ze rende rond en verkende haar nieuwe, oude koninkrijk", vertelt Olgica. “De eerste nacht bracht ze door in het bed van mijn dochter en vandaag week ze overdag niet van mijn zijde. Ook al gaat het weerzien gepaard met verdriet over de verloren jaren, vreugde overheerst.”