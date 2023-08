“In welke ledemaat moeten we schieten?”: Saoedische grenswachters doden honderden migranten aan grens met Jemen

Nederland­se Ans (76) liet zich niet zomaar beroven, maar dat komt haar duur te staan: “Ze verliest mogelijk haar benen”

Ans (76) uit Den Haag was net op stap met haar rollator, toen een gauwdief zijn kans schoon zag. Hij probeerde haar tas te stelen, maar had niet gerekend op verzet van de kranige dame. Zij zette zich onverschrokken voor de auto waarmee hij probeerde te vluchtte. De aanvaring liep echter niet goed af. De bejaarde raakte zwaargewond en moet haar verjaardag volgende week in het ziekenhuis vieren. “Het is nog onduidelijk of ze haar benen kan behouden”, vertelt haar schoonzoon. “Haar herstel kan heel lang gaan duren.”