In VS gezochte drugsbazin in Honduras aangehouden

Ze liet haar vijanden levend begraven: meest beruchte drugsbazin onthult haar geheimen

Raquel de Oliveira was pas elf toen haar grootmoeder haar verkocht aan een bordeel. En op haar vijftiende schoot ze in koelen bloede een man dood die haar probeerde te verkrachten tijdens een drugsdeal. Het was het begin van een leven als leider van een drugskartel in een van de gevaarlijkste favela's van Rio de Janeiro. Nadat ze zelf ten prooi viel aan cocaïne, moest ze de rol lossen, maar nu deelt de Oliveira haar geheimen in een boek.

18 april