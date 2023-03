In Voehledar vond grootste tankgevecht tot nu toe plaats: zo leidde Oekraïense hinderlaag tot gigantisch Russisch ‘tankkerkhof’

Een drie weken durend gevecht in de stad Voehledar in het zuiden van Oekraïne mondde volgens Oekraïense functionarissen uit in een epische strijd én het grootste tankgevecht van de oorlog tot nu toe. Het Oekraïense leger zette een hinderlaag op die leidde tot een catastrofaal Russisch ‘tankkerkhof’. Voor de Russen draaide de slag uit op een pijnlijke nederlaag met desastreuze verliezen.

KIJK. In strijd om Voehledar testte Poetin nieuwe brute tactiek

Opgeblazen door mijnen, geraakt door artillerie of vernietigd door antitankraketten. Overal liggen de verkoolde hulzen van Russische pantservoertuigen op de akkers in Voehledar. Volgens het Oekraïense leger heeft Rusland minstens 130 tanks en pantserwagens verloren in de strijd. Opnieuw heeft het Russische leger zich bezondigd aan dezelfde fout door pantsercolonnes in een hinderlaag te laten lopen.

“We bestudeerden de wegen die ze gebruikten, verstopten ons en wachtten” - om vervolgens toe te slaan, onthulde de Oekraïense sergeant Artyom Knignitsky aan ‘The New York Times’. Vanuit een bunker in Voehledar zag luitenant Vladislav Bayak op zijn beurt via dronebeelden hoe tanks en pantserwagens naderden. “We waren er klaar voor,” zei hij. “We wisten dat zoiets zou gebeuren.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tijdens de lange strijd stuurden beide partijen tanks de strijd in, die over zandwegen reden en om bomenrijen heen manoeuvreerden. De Russen rukten zoals gewoonlijk op in colonnes en de Oekraïners manoeuvreerden zich in het defensief, waarbij ze vanop afstand of vanuit hun schuilplaatsen vuurden op het moment dat Russische colonnes in hun vizier kwamen.

Volledig scherm Oekraïense soldaten bestoken de Russische linies bij Voehledar. © AP

Het Oekraïense leger had een zogenoemde ‘dead zone’ voorbereid verderop langs een zandweg. De Oekraïners zaten in hun gecamoufleerde tanks achter de bomenrijen verscholen, klaar om toe te slaan met antitankwapens. Verderop stonden artilleriebatterijen klaar. De zandweg was mijnenvrij gehouden, terwijl de velden rondom ermee waren bezaaid. Zo werden de Russen verleid om meteen op te rukken en tegelijkertijd zouden de Oekraïners kunnen voorkomen dat de Russische tanks omkeerden.

Een tankcolonne is het meest kwetsbaar als het schieten begint en de bestuurders in paniek proberen om te keren en vervolgens de met mijnen bezaaide berm inrijden, zei luitenant Bayak. Opgeblazen voertuigen werken dan als hindernissen en vertragen of stoppen de colonne. Op dat moment opent de Oekraïense artillerie het vuur, waarbij nog meer pantservoertuigen worden opgeblazen en soldaten worden gedood die uit de uitgeschakelde tanks proberen te klauteren. Er ontstaat dan grote chaos te midden van explosies.

Volledig scherm Vernielde Russische tanks bij Voehledar © AP

De grootorde van de Russische nederlaag wordt onderstreept door Russische militaire bloggers, die furieuze berichten hebben verspreid over het herhaaldelijk falen van tankaanvallen, waarbij ze de generaals - die verkeerde tactieken hebben gebruikt - de schuld geven.

‘Grey Zone’, een Telegramkanaal dat gelieerd is aan de huurlingengroep Wagner, berichtte maandag dat “familieleden van de doden bijna geneigd zijn tot moord en bloedwraak op de generaal” die de leiding had over de aanvallen bij Voehledar.

KIJK OOK. Alles over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in beeld

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.