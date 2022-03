In vier minuten tijd zes zware schilderijen met totaalwaarde van 75.000 euro gestolen in Eindhoven

Rel in Duitsland nadat klimaatjon­ge­ren witte artieste met dreadlocks weigeren: "Witte mensen mogen geen dreadlocks dragen”

Er is ophef ontstaan in Duitsland nadat klimaatjongeren van ‘Fridays for Future’ weigerden om een witte artieste met dreadlocks te laten optreden op een manifestatie in Hannover komende vrijdag. Ze vinden dat Ronja Maltzahn zich met haar kapsel schuldig maakt aan ‘culturele toe-eigening’. “Witte mensen mogen geen dreadlocks dragen”, klinkt het in een bericht dat ze Maltzahn stuurden en dat door haar gedeeld werd op Instagram. “Mocht je tegen vrijdag beslissen om je dreadlocks af te knippen, zullen we je wél laten optreden.”

