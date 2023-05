In totaal 406 agenten gewond na hevige protesten in Frankrijk, hand van manifestant (28) afgerukt door politiegranaat

KIJK. Vooral in Parijs liepen de protesten gisteren uit de hand

Vooral in Parijs liepen de gemoederen gisteren hoog op. 305 van de 540 arrestaties vonden plaats in de Franse hoofdstad. Er raakten ook 259 agenten gewond. Eén van hen kreeg een molotovcocktail op zich en liep daarbij brandwonden op aan het gezicht en de handen.

Maar ook aan de kant van de manifestanten zijn een aantal gewonden gevallen. In de stad Nantes, in het westen van Frankrijk, is een manifestant volgens verschillende media zijn hand kwijtgeraakt nadat een granaat van de politie in zijn buurt ontplofte. Volgens de krant Ouest-France zou het gaan om een 28-jarige man, die in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd vervoerd. De man was van de Bretoense stad Rennes afgezakt naar Nantes om mee te protesteren.