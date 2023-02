In stukken gesneden vrouw in park Parijs: echtgenoot beschuldigd van moord

De echtgenoot van de vrouw die vorige week in stukken gesneden werd teruggevonden in het stadspark Buttes-Chaumont in Parijs is zaterdag in staat van beschuldiging gesteld voor moord op zijn partner en in voorlopige hechtenis geplaatst. Dat heeft zijn advocate meegedeeld.