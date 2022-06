In Sjevjerodonetsk wordt op een fabrieksterrein over de toekomst van de Donbas beslist: “Als we niet snel zware wapens ontvangen, zijn we verloren”

Als er één plek is in Oekraïne waarvan u de naam schaamteloos verkeerd mag schrijven, dan is het wel Sjevjerodonetsk. Want de Oekraïeners hebben zelf een halve eeuw gedebatteerd over hoe die stad nu eigenlijk heet. Toen ze in 1934 werd gesticht, was dat Lyschimstroy. En het besluit waarmee de naam in 1950 werd gewijzigd, was in het Russisch opgesteld, waardoor het Severodonetsk werd. In het Oekraïens werden zowel Sivjerskodonetsk, Sivjerodonetsk, Sjeverodonetsk als Sjevjerodonetsk gebruikt — tot het parlement in 2008 besloot dat het Sjevjerodonetsk moest zijn.