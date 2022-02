In Portugal wordt voorspeld dat over twee weken de pandemie voorbij is

Student gedood en andere gewond bij schietpar­tij aan school in Amerikaan­se Richfield

Bij een schietpartij aan een school in Richfield, in de Amerikaanse staat Minnesota, is dinsdag zeker één student gedood en een andere gewond geraakt. Dat meldt CNN. "Dit is een tragische dag in de stad Richfield", verklaarde politiechef Jay Henthorne op een persconferentie.

0:10