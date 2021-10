In Portugal is er vrijwel niemand meer over om te vaccineren: militaire discipline en krijgsretoriek overtuigden 98 procent van de bevolking

Vaccinatieteller De vaccinatie­tel­ler: hoeveel Belgen zijn intussen gevacci­neerd tegen het coronavi­rus? Hoe zien de regionale verschil­len eruit?

1 oktober De grootschalige vaccinatiecampagne in ons land is achter de rug. Deze zomer konden in principe alle meerderjarige Vlamingen en alle 12- tot 17-jarigen die dat wensten volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Uiteraard kan wie wil zich nog altijd laten inenten en er worden ook nog boosterprikken gezet voor de meest kwetsbare groepen. Hoeveel Belgen zijn nu deels of volledig beschermd, en zijn er regionale verschillen? Hier vindt u alle relevante cijfers en gegevens in één handige teller.