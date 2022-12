In Odesa zitten 300.000 gezinnen zonder stroom door Russische kamikazedrones: “Kan hier nog kouder worden, tot -20 graden”

De aanval met Russische kamikazedrones in de nacht van vrijdag op zaterdag zorgde er initieel voor dat anderhalf miljoen Oekraïners in de omgeving van Odesa zonder stroom vielen. Dat vertelde president Vladymyr Zelenksy in een videoboodschap die hieronder te bekijken is.

Hoewel de regering gevraagd heeft om de regio van Odesa te verlaten, gebeurt dat volgens Melissen slechts mondjesmaat. “Er is wel veel druk van familieleden die al op veilige plekken zijn of in het buitenland wonen om toch te vertrekken. Zo heb ik mensen op veilige plekken in treinstations zien wachten op hun ouders die dan eindelijk zijn weg gegaan op het verzoek van hun kinderen”, aldus de correspondent, die onderweg is van Kiev naar Odesa.

Volgens het elektriciteitsbedrijf kan de schade aan het elektriciteitsnet in Odesa nog lang aanslepen. “Het is geen kwestie van dagen of weken, maar eerder van twee tot drie maanden”, luidt een mededeling. Dat is zorgwekkend, want in Oekraïne zijn de winters erg koud. “Het is hier voorlopig nog een normale winter, zoals we die in België of Nederland kennen. Maar het kan nog kouder worden, tot min twintig in januari bijvoorbeeld. Als je dan in een flatgebouw woont zonder energie, dan wordt het hartstikke koud.”