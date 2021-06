In Nederland mag de horeca nu al binnen open: “We gaan er goed gebruik van maken”

Voor Nederlandse horeca-uitbaters is het vandaag een hoogdag. Want eindelijk mogen ze weer klanten binnen verwelkomen. Daarmee zijn onze noorderburen ons vier dagen voor. Maar door het vroege sluitingsuur wordt de versoepeling wel met gemengde gevoelens onthaald. “Hopelijk krijgen wij hier binnenkort ook het Belgische sluitingsuur.”

“Eindelijk”, zegt Sem Van Mook, uitbater van Café Heeren in Breda. “Het heeft veel te lang geduurd. Maar nu mogen we eindelijk weer binnen open.” De vreugde is groot in Nederland nu ze steeds dichter komen bij een normaal terras- en restaurantbezoek. Ze mochten al met vijftig buiten op café, en vanaf nu mag dat ook met vijftig binnen. “Maar aan de toog iets drinken, mag nog niet”, zegt Van Mook. “Daar zullen we nog even op moeten wachten. Toch is het zeker al een mooi begin.”

Ook de eerste klanten genieten al met volle teugen van de versoepeling. Zo ook Anouk Staffhorst en Herman Van Breemen die iets drinken op een terras in Breda. “Voor velen is het nu echt feest”, zegt Herman. “We gaan goed gebruikmaken van deze versoepeling.”

Vroege sluiting

Ondanks dat het zowel voor de horeca-uitbaters als klanten een welkome versoepeling is, wordt die wel met gemengde gevoelens onthaald. Johan De Vos van Koninklijke Horeca Breda benadrukt dat vooral het sluitingsuur een ambetante beperking is. “Tien uur dat is niets. We hopen dat we binnenkort meer richting het Belgische sluitingsuur mogen gaan”, zegt De Vos.

Die gemengde gevoelens merkt ook Patrick Van Gompel, reporter ter plaatse. Volgens hem is er over het sluitingsuur heel wat gemopper. Bovendien mogen uitbaters in Nederland geen schermen zetten om voetbal op te kijken. Daardoor lopen ze heel wat klanten en dus ook inkomsten mis. Musea, bioscopen en theaters zijn daarentegen wel tevreden met de versoepelingen. Want zij waren zelfs langer gesloten dan in België.

De versoepelingen in Nederland komen zo vier dagen vroeger dan bij ons. Maar wie van plan is om even de grens over te steken om daarvan mee te genieten, moet toch oppassen. Want België is een risicogebied voor Nederland. Ondanks dat er geen inreisverbod is, moet je als toerist wel een negatieve PCR-test kunnen voorleggen.