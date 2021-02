In Nederland heeft het pas écht gesneeuwd: sneeuwstorm Darcy zorgt lokaal voor tapijt van 30 centimeter

In Vlaanderen ligt op veel plaatsen een mooi laagje sneeuw, maar ondertussen kent Nederland de eerste sneeuwstorm in tien jaar. Enkele dorpen in het oosten zijn gedeeltelijk ingesneeuwd geraakt. Onder meer in Homoet (Gelderland) moeten er graafmachines aan te pas komen om auto’s uit te graven. Lokaal is de sneeuwlaag aangegroeid tot 30 centimeter.

De sneeuw trok zaterdagavond vanuit het zuidoosten van Nederland binnen en veroverde vervolgens ‘tergend langzaam’ de rest van het land. De meeste sneeuw viel in oostelijk gelegen steden als Nijmegen, Twente en Arnhem.

Volledig scherm Sneeuwduinen op de weg bij het Overijsselse Nijverdal. Volgens Weerplaza is er na tien jaar weer officieel sprake van een sneeuwstorm in ons land. © ANP

Dit is voor Nederlandse begrippen wel vrij bijzonder, klinkt het bij Weer.nl. “Deze eeuw lag er op 11 december 2017 voor het laatst meer sneeuw in ons land”, zegt meteoroloog Reinout van den Born. In Hoog-Soeren op de Veluwe viel toen 44 centimeter sneeuw.

Volledig scherm Sneeuwpret in Overijssel. © EPA

Omstreeks 7 uur was er tussen Enkhuizen en Lelystad sprake van een sneeuwstorm. Dat was de eerste sinds 9 januari 2010. In het grootste deel van het land was sprake van sneeuwjacht.

Volledig scherm © Photo News

Door de ijzige wind bedraagt de gevoelstemperatuur op sommige plaatsen - 15 graden. Het KNMI heeft voor het hele land code rood uitgeroepen.

Volledig scherm Ook in Amsterdam ligt een mooi laagje. © AP

Gemiddeld komt het in Nederland eens in de 50 jaar tot 35 centimeter sneeuw of meer. Iets meer dan tien jaar geleden - eind december 2010 - kreeg Zuid-Limburg af te rekenen met een sneeuwlaag van bijna een halve meter. In Drenthe lag in 2005 zelfs een sneeuwdek van 58 centimeter.

De meeste sneeuw tot nu toe viel in 1987 en staat op naam van Terschelling. In januari van dat jaar werd een sneeuwlaag van liefst 80 centimeter gemeten.

Volledig scherm Een sneeuwman in Amsterdam. © AP

De wind neemt nu in de nacht van zondag op maandag geleidelijk af. Ook de sneeuwval wordt dan minder, voorspelt weerman Yannick Damen.

Volledig scherm Winterse taferelen in het Brabantse Geldrop. © ANP

Volledig scherm Sneeuwschuivers op de snelweg A2 nabij Eindhoven. © Rob Engelaar

Volledig scherm Sneeuwduinen op de weg bij het Overijsselse Nijverdal. © ANP

Volledig scherm Sneeuwschuivers aan het werk in het Overijsselse Nijverdal. © ANP

Volledig scherm Het Brabantse Geldrop. © ANP

Volledig scherm Mierlo in de provincie Noord-Brabant. © ANP