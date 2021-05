In Kroatië betogen duizenden mensen tegen abortus

EMA geeft groen licht voor Pfi­zer-vac­cin bij twaalf- tot vijftienja­ri­gen

28 mei Voor het eerst is een coronavaccin in de Europese Unie goedgekeurd voor kinderen van 12 tot 15 jaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelt dat het Pfizer-vaccin veilig aan hen toegediend kan worden. De Belgische regering moet nu beslissen of en wanneer dat ook in België zal gebeuren. Uit een studie bij 2.260 kinderen bleek eerder al dat het Pfizer-vaccin een hoge werkzaamheidsgraad vertoonde.