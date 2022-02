In Kiev maken inwoners zich op voor ongelijke strijd: “Het is te laat, de Russen komen”

In Oekraïne neemt de spanning met het uur toe. Inwoners van Kiev maken zich op voor een mogelijk nakende open strijd tegen Russische troepen. Legerwinkels worden overspoeld, kogelwerend materiaal is nog amper te vinden. “Het is te laat. De Russen komen. Het enige wat me te doen rest is een plek zoeken waar ik kan schuilen.”