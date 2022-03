IN KAART. Russen proberen delen van Oekraïne in te nemen, maar hoe groot is Oekraïne precies?

Gevluchte Belg die 1500 kilo cocaïne smokkelde, opgepakt in Spanje

In de buurt van Benidorm is een Belg opgepakt die vorig jaar in Gent is veroordeeld als leider van een bende die minstens 1.500 kilo cocaïne naar ons land smokkelde. De 46-jarige man moest in ons land acht jaar cel uitzitten, maar vluchtte naar Spanje.

