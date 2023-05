IN KAART. Nu Bachmoet bijna volledig in Russische handen is: waar in Oekraïne woedt op dit moment de hevigste strijd?

Het Oekraïense leger zegt nog altijd door te vechten in Bachmoet, de Oost-Oekraïense stad die de Russen volledig zeggen te hebben veroverd. Volgens onderminister van Defensie Hanna Maljar hebben de Oekraïners nog een deel aan de zuidwestelijke rand van de stad in handen. Waar wordt op dit moment het hevigst gevochten, en welke Oekraïense gebieden zijn in handen van de Russen? Een overzicht.

De Russen meldden zaterdag dat ze na maanden zware gevechten Bachmoet volledig in handen hadden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei daarop dat de stad “alleen nog in onze harten” is, omdat Rusland zoveel vernietigd heeft. Snel daarna ontkende Kiev dat de strijd voorbij was. De gevechten zouden nog steeds doorgaan, maar zijn wel minder intensief in de stad zelf, aldus Maljar. Oekraïne zou nog enkele regio’s in het zuidwesten van Bachmoet in handen hebben, net als de gebieden rond de twee grote wegen naar de stad in handen en de bevoorradingsroutes rond Bachmoet. Die zouden de Russen nodig hebben als ze verder willen oprukken.

Vooral in de gebieden rondom Bachmoet konden Oekraïense troepen de voorbije dagen winst boeken. “In sommige regio’s konden onze troepen tot 1 kilometer oprukken”, zei viceminister van Defensie Hanna Maliar op Telegram. Het Russische leger heeft volgens haar de meeste van zijn reservisten naar Bachmoet gestuurd om zijn posities te consolideren. Russische tegenaanvallen, vooral in het zuiden van Bachmoet, werden tegengehouden, aldus Maliar nog. “We kopen momenteel tijd voor bepaalde geplande acties.”

Lenteoffensief

Sinds begin deze maand valt Rusland Oekraïne steeds vaker aan met raketten, drones en kruisraketten. Ook de hoofdstad Kiev is al verschillende keren het doelwit geweest van herhaalde nachtelijke luchtaanvallen. Maandag vielen minstens acht gewonden bij een luchtaanval in de regio Dnipropetrovsk in het oosten van Oekraïne. Vorige week zou een persoon zijn omgekomen bij een luchtaanval op de zuidelijke havenstad Odessa.

Ook in de bezette havenstad Marioepol zouden vorige week “krachtige explosies” zijn gehoord. Het fel oplaaiende geweld kadert in het langverwachte Oekraïense lenteoffensief, waarin Kiev probeert gebieden te heroveren. Daarbij speelt de river de Dnjepr, die een natuurlijke scheiding vormt tussen het gebied in handen van Oekraïne en door de Russen bezet gebied, een belangrijke rol.

KIJK. Brand in appartementsgebouw in Kiev na Russische luchtaanval

Volgens de toonaangevende Amerikaanse denktank Institute for the Study of War zou Oekraïne er eind vorige maand al in geslaagd zijn om op te rukken tot aan de oostelijke oever van de Dnjepr, in de buurt van de bezette stad Cherson. Ook de omgeving van de kerncentrale van Zaporzja zal volgens kenners een belangrijke rol spelen in dit lenteoffensief, al lijkt het er voorlopig op dat Oekraïne zoveel mogelijk zand in de ogen van Rusland probeert te strooien met kleinere “schijnaanvallen”. “Er is maar één manier om te ontsnappen aan een uitputtingsoorlog: de verrassing", zegt ex-kolonel Roger Housen daarover.

De afgelopen weken kwamen er ook meldingen over Oekraïense droneaanvallen op Russisch grondgebied. In de Russische grensregio Belgorod zouden afgelopen nacht verschillende drone-aanvallen hebben plaatsgevonden op huizen en een overheidsgebouw. Volgens de gouverneur zijn daarbij geen burgers om het leven gekomen, maar er is wel een vrouw overleden tijdens een evacuatie.

KIJK OOK. Vorige week stortten een Russische militaire helikopter en een Russisch gevechtsvliegtuig neer boven Rusland. Is het lenteoffensief begonnen?