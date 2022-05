IN KAART. In deze 21 landen werden al gevallen van apenpokken ontdekt

UPDATEEr worden over de hele wereld steeds meer gevallen van de apenpokken gerapporteerd. De ziekte is nu al ontdekt in 21 landen, waaronder België. In totaal staat de teller op 173 bevestigde gevallen en 87 mogelijke. Een overzicht.

Het was op 13 mei dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een eerste verontrustend bericht kreeg. In het Verenigd Koninkrijk bleken er twee bevestigde gevallen van de apenpokken ontdekt te zijn en één vermoedelijk geval. Het ging om leden van hetzelfde gezin. Op 15 mei volgden nog vier andere bevestigde gevallen.

Wat vreemd was: in tegenstelling tot eerdere, sporadische gevallen, waar de ziekte te linken was aan reizen naar landen waar de apenpokken endemisch zijn - afgelegen gebieden in Centraal- en West-Afrika, vlak bij tropische regenwouden - was er niet meteen een infectiebron te vinden. De patiënten leken het virus dat de apenpokken veroorzaakt in het Verenigd Koninkrijk zelf opgelopen te hebben.

Vorige week doken nog meer besmettingen op. Zo meldden gezondheidsdiensten in Spanje en Portugal woensdag dat het virus ook daar was vastgesteld. Spanje lijkt momenteel het zwaarst getroffen te zijn en heeft als enige land meer dan 100 vermoedelijke of bevestigde gevallen. In Portugal werd eerst gesproken van 20 mogelijke besmettingen en zitten ze nu aan 37 bevestigde gevallen. In het Verenigd Koninkrijk steeg het aantal besmettingen de afgelopen dagen ook fors en zitten ze intussen aan 56 bevestigde gevallen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Woensdag dook het virus ook op in de Amerikaanse staat Massachusetts. Het ging om een man die onlangs naar Canada was gereisd. Hoewel de Canadese overheid eerst zei dat er nog geen besmettingen waren vastgesteld, meldden de gezondheidsdiensten van de metropool Montréal al snel dat ze “ten minste” dertien verdachte gevallen onderzochten. Intussen zijn daar vijf gevallen bevestigd en worden er nog achttien onderzocht. In de Verenigde Staten kwam er intussen nog een bevestigd geval bij en vijf verdachte gevallen.

Donderdag werd ook alarm geslagen in Italië en Zweden. In Italië ging het om een man die was teruggekeerd van de Canarische Eilanden. Vrijdag werd ook bekend dat er in Australië sprake is van één bevestigd en één verdacht geval. Eén van de patiënten is een veertiger die onlangs in Europa was. Verder werd in Frankrijk een besmetting geconstateerd bij een 29-jarige man uit de regio van Parijs en liet het Instituut voor Microbiologie in München weten dat ook Duitsland een eerste bevestigd geval heeft. De afgelopen dagen volgden Nederland, Israël, Zwitserland, Oostenrijk, Argentinië, Denemarken, Marokko en Slovenië.

Dinsdag kwam het nieuws dat ook in de Verenigde Arabische Emiraten een geval is vastgesteld. Het gaat om een 29-jarige vrouw die vanuit West-Afrika de Golfstaat binnenkwam, meldde het ministerie van Volksgezondheid dinsdag aan staatspersagentschap WAM. Het ministerie liet niet weten wat haar gezondheidstoestand is. Ook in Tsjechië is een geval bevestigd.

Volledig scherm © via REUTERS

Ook in België zijn er al vier bevestigde gevallen van de apenpokken. De eerste patiënt meldde zich bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen, maar is niet heel ziek. Ook de partner van deze patiënt vertoonde symptomen, maar daar was nog geen bevestiging. Vrijdag meldde viroloog Marc Van Ranst dat er een tweede bevestigd geval was: een man uit Vlaams-Brabant die op hetzelfde feestje was als de eerste patiënt. Deze link moest wel nog verder worden onderzocht. Ook hij was niet ernstig ziek.

Opmerkelijk: uit de gegevens die epidemioloog Moritz Kraemer van de universiteit van Oxford verzamelde, blijkt dat op één na alle patiënten waarvan het geslacht bekend is, mannen zijn. Het gaat om 131 cases. In totaal zijn er 258 bevestigde of vermoede gevallen geregistreerd.

Seks

De Britse overheid vestigt er ook de aandacht op dat de meest recente gevallen in het Verenigd Koninkrijk ontdekt zijn bij mannen die seks hebben met andere mannen. Ze waarschuwt hen er dan ook voor om alert te zijn en goed in de gaten te houden of ze geen ongewone uitslag of wondjes krijgen op hun lichaam en in het bijzonder op de genitaliën. Wie zich zorgen maakt, neemt best contact op met een arts.

De apenpokken zijn geen seksueel overdraagbare ziekte, maar kunnen wel overgedragen worden bij seksueel en ander dicht contact.

BEKIJK OOK: