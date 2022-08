UpdateFrankrijk blijft kampen met verwoestende bosbranden. Vanochtend woedden nog verschillende grote branden, in de departementen Gironde, Ardèche, Drôme, Jura, Maine-et-Loire, Izère en de Vogezen. In het departement Gironde, waar de hevigste brand woedt, werden al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. De weersomstandigheden maken het er alvast niet gemakkelijker op. Zo bezorgen de aanhoudende hitte en droogte, gepaard met een warme en droge wind, de brandweer nog meer problemen.

Sinds begin dit jaar werd al meer dan 57.000 hectare natuurgebied in het land in de as gelegd. Sinds juli heeft Frankrijk een recordaantal natuurbranden geregistreerd. Dat meldt het Europese Informatiesysteem voor Bosbranden (EFFIS). Bossen staan kurkdroog door de verschillende hittegolven en het historische watertekort. Het land ondergaat met andere woorden een verwoestende zomer, en daar lijkt niet meteen verandering in te komen.

Vrijdagochtend woedden nog talrijke grote branden, in de departementen Gironde, Ardèche, Drôme, Jura, Maine-et-Loire, Izère en de Vogezen. De talrijke kleine branden die iedere dag ontstaan, zowel in het noorden als het zuiden, zijn daarbij niet meegerekend.

Gironde

In het departement Gironde, ten zuiden van Bordeaux, brak dinsdag brand uit nabij Landiras. Ondanks het onvermoeibare bluswerk van de brandweer, is het vuur nog niet onder controle. “Het vuur heeft zich uitgebreid. Er zijn verschillende gevechten aan de gang”, verklaarde Martin Guespereau, de prefect voor defensie en veiligheid tijdens een persconferentie donderdagavond. De lokale autoriteiten spraken van een zwaar gevecht tegen het vuur dat de brandweer “telkens weer weet te verrassen”. “Het is alsof we hier te maken hebben met een monster dat hersens heeft en zich tactisch gedraagt”, zei een woordvoerder tegen het Franse Sud Ouest over de brand.

In totaal is al 7.400 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan in Gironde en in het nabijgelegen departement Landes. Dat is een oppervlakte van ruim 10.500 voetbalvelden. Vorige maand gingen hier al ruim 20.000 hectare in rook op. In Hostens zijn 10.000 mensen sinds dinsdag uit voorzorg geëvacueerd. Inmiddels schoten zes landen te hulp.

Geen enkele burger is bij de brand gewond geraakt en de autoriteiten hameren erop dat “het redden van mensenlevens de prioriteit heeft”. Wel liepen bij de bestrijding van de brand meerdere brandweerlieden verwondingen op. Een is er ernstig aan toe, met brandwonden op benen en in het gezicht.

De brand in Landiras is een heropflakkering van de gigantische brand in juli, waarbij 14.000 hectare in vlammen opging. “Het is een oger, een monster”, zei ook de woordvoerder van de brandweer Gregory Allione over de brand tegen de Franse ‘RTL Radio’.

In de regio worden vrijdag temperaturen tot 38 graden Celsius en felle rukwinden verwacht. In totaal moesten al 10.000 mensen worden geëvacueerd. In de gemeente Belin-Béliet zijn al zestien huizen volledig verwoest.

Door de bosbrand is sinds woensdag ook de snelweg A63 afgesloten, een belangrijke autoroute van Bordeaux naar de Spaanse grens bij Hendaye. Die blijft tot zeker 14 augustus gesloten.

Volledig scherm Brand in Belin-Beliet, in het departement Gironde © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Ardèche

Ongeveer 250 brandweerlieden zijn in het zuidelijke departement Ardèche ingezet om een vlammenzee bij Lagorce te bestrijden. Ongeveer 600 mensen moesten uit voorzorg worden geëvacueerd, onder wie 300 vakantiegangers van de campings Silhols en Chadeyron. Zij konden inmiddels terugkeren. De brand is nog niet bedwongen, ondanks de inspanningen van de brandweer die de hele nacht heeft gevochten tegen de vlammen, melden regionale media. De Lagorce-brand verwoestte al ruim 300 hectare kreupelhout en dennenbossen. Drie brandweerlieden raakten gewond.

Drôme

In het zuidoostelijke departement Drôme brak vorige week vrijdag brand uit in de buurt van het Diois-gebergte. Het vuur is nog niet onder controle, maar de verspreiding van de vlammen vertraagt wel, zo meldt de Franse nieuwszender ‘BFM TV’. In totaal raakte al 291 hectare verbrand, laat de lokale brandweer weten. Voorlopig zijn er nog geen evacuaties uitgevoerd.

Jura

Meerdere bosbranden hebben 660 hectare natuurgebied verwoest in de Jura. Donderdagnamiddag werd een dorp met 250 inwoners noodgedwongen geëvacueerd. “De uitbreiding van de brand in het gebied van Vescles en Cernon is (donderdag)middag versneld”, verklaarde de lokale prefectuur vrijdagochtend. In totaal zijn 150 brandweerlieden ter plaatse. Er komt ook nog versterking vanuit andere departementen.

Aveyron

De twee bosbranden die de departementen Aveyron en Lozère teisteren, zijn inmiddels geblust, verklaarde de lokale prefectuur donderdagavond. De branden vernietigden 730 hectare bos op de grens tussen de twee departementen. De prefectuur waarschuwt dat “voorzichtigheid nog steeds geboden is”. De brandweer blijft ook de komende dagen paraat, klinkt het.

Naast de 3.000 mensen die al uit voorzorg waren geëvacueerd, hebben woensdagavond nog eens 500 inwoners en kampeerders het gebied moeten verlaten.

Ondertussen is een man aangeklaagd voor “onvrijwillige vernieling”. Zo ontstond het vuur maandag nadat een landbouwmachine vonken veroorzaakte. Daardoor vloog de begroeiing langs een weg in Lozère in brand en verspreidden de vlammen zich snel.

Maine-et-Loire

Het vuur in de regio Maine-et-Loire, gelegen in het westen van Frankrijk, was eerder al verholpen. Dat heeft Philippe Chalopin, de burgemeester van de gemeente Baugé-en-Anjou, woensdagavond laten weten op Twitter. Chalopin deelde ook mee dat in totaal 1.540 hectare vegetatie in vlammen is opgegaan. De brand ontstond maandagmiddag, maar de brandweer kon niet meteen ingrijpen. Zo mochten de brandweerlieden de zone van de mijnsite Beauregard, waar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zijn opgeslagen, niet betreden.

Isère

In het zuidoostelijke departement Isère werd op 5 augustus melding gemaakt van een bosbrand in de gemeente Voreppe. Volgens de brandweer is het vuur nog niet geblust en wordt de situatie nog op de voet gevolgd. Al 130 hectare is vernietigd door de vlammen. Momenteel zijn nog 200 brandweerlieden ter plaatse.

Vooraleer de brand volledig geblust zal kunnen worden, zal het eerst moeten regenen, aldus de brandweer. Die neerslag wordt echter pas volgende week verwacht.

Vogezen

Woensdagmiddag is ook een brand in de Vogezen vastgesteld, meer bepaald in de gemeente Mortagne, meldt de prefectuur. In totaal is tussen de 30 en 40 hectare bos verbrand. Bosbranden zijn erg atypisch voor het departement. Zo’n honderd mensen moesten geëvacueerd worden, maar mochten ondertussen weer naar hun woning terugkeren.

Hulp van andere landen

Duitsland, Griekenland, Polen, Roemenië en Oostenrijk kondigden eerder aan dat ze Frankrijk “de komende uren” zouden helpen om de bosbranden in Gironde te blussen. Dat tweette president Emmanuel Macron. “De Europese solidariteit in actie”, aldus Macron. Vanuit Griekenland en Zweden werden bovendien vier vliegtuigen van de vloot van de Europese Unie gestuurd, zegt de Europese Commissie.

Donderdagavond begonnen Duitse brandweerlieden met blussen. Het is de tweede keer dat Duitse brandweerlieden een ander Europees land helpen na een verzoek via de Europese Unie. In 2019 hielpen Duitsers op het Griekse schiereiland Peleponnesos.